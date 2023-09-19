Российская паралимпийка призналась, что терпела унижения тренера

Двукратный призер чемпионатов мира по паралимпийскому велоспорту Елена Галкина заявила РИА Новости об унижениях своего тренера.

«Я тренера терпела, потому что в интернате привыкла к унижению и битью. Мне казалось, что если я интернатовская, то об меня можно ноги вытирать. Потому что мы не нужны в этой жизни. Я страдала из-за тренера, но он мне что-то дал, и я уважала его. Да, он меня унижал, а я его ценила за какое-то добро. А он продолжал меня оскорблять и посылать, и ребята в команде это видели», — сказала Галкина.

Стоит отметить, что Галкина не стала раскрывать фамилию тренера, от которого она страдала на протяжении семи лет.

На чемпионате мира 2021 года россиянка стала обладательницей серебряной и бронзовой наград. В 2019 году Галкина стала чемпионкой Европы.

В мае Паралимпийский комитет России (ПКР) через трибунал Международного паралимпийского комитета (IPC) добился своего восстановления в правах и в августе подал заявку на участие в Паралимпийских играх, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим предполагается использовать для летних Олимпийских игр.

Ранее юрист сообщила, что российские паралимпийцы смогут оспорить пожизненное отстранение.