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Журова о запрете Гуменнику выступать под Rammstein: его команде нужно быть прозорливее

Депутат Журова: команде фигуриста Гуменника нужно было быть прозорливее

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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала скандал вокруг фигуристка Петра Гуменника, которому запретили выступать под Rammstein, передает Vprognoze.ru.

«Сейчас просто такой период. Я не могу осуждать Гуменника, но его команде нужно было быть прозорливее. Тем более, что такие моменты могут использовать конкуренты», — сказала Журова.

Также Журова отметила, что понимает, почему Гуменник отказался от программы под музыку Rammstein.

«Ему не нужно потом в течение всего сезона читать о себе в интернете упреки и оскорбления», — сказала она.

16 и 17 сентября в Москве проходили контрольные прокаты сборной России. 21-летний фигурист исполнил прошлогоднюю короткую программу, несмотря на то, что готовил к сезону новую программу под песню Rammstein.

Тренер фигуриста Вероника Дайнеко отметила, что информация о нежелательном выступлении под эту группу появилась за несколько дней до контрольных прокатов, поэтому поставить новую короткую программу они не успели.

Ранее Татьяна Тарасова вступилась за Гуменника, которому запретили выступать под Rammstein.

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