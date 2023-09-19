Комментатор «Матч ТВ» заявил, что не все футболисты «Спартака» понимают действия Абаскаля

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин на YouTube-канале Глеба Чернявского заявил, что не все футболисты московского «Спартака» понимают действия тренера Гильермо Абаскаля.

«Не все футболисты улавливают логику Абаскаля, когда дело касается как стартового состава, так и замен», — сказал Шнякин.

16 сентября «Спартак» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Сочи» со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Срджан Бабич в добавленное время. Сербский игрок перешел в московский клуб в летнее трансферное окно.

После восьми туров РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля идут на шестом месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. Единоличным лидером является «Краснодар», набравший 18 очков. «Зенит», набрав на одно очко меньше, занимает второе место в турнирной таблице. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» и «Динамо» (по 15 очков).

В следующем туре чемпионата России Спартак» сыграет с московским «Динамо».

Ранее в «Спартаке» рассказали, ищет ли клуб замену Абаскалю.