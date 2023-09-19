Булыкин поделился мнением, вернется ли Черчесов в РПЛ

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал о разговоре с бывшим тренером венгерского «Ференцвароша» Станиславом Черчесовым перед матчем чемпионата России между красно-зелеными и «Оренбургом», передает «Спорт-Экспресс».

«Мы обменялись впечатлениями о российском чемпионате, поговорили о «Ференцвароше». Дальше уже смотрели игру. Где он продолжит карьеру? Надо спросить у него. Я всегда верил в него. В РПЛ он еще появится и наведет шороху», — сказал Булыкин.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика».

На домашнем чемпионате мира сборная России под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии, которая в итоге дошла до финала. На европейском первенстве — 2020 российская команда не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе В, пропустив вперед Бельгию, Данию и Финляндию.

Ранее Василий Уткин назвал тренера, который является худшим вариантом для «Спартака».