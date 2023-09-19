Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Газзаев: мировому футболу нельзя обойтись без России

Экс-тренер ЦСКА Газзаев: мировому футболу нельзя обойтись без России

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оценил слова главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина о том, что российские команды вернутся к соревнованиям под эгидой организации после окончания СВО, передает RT.

«Россия была не исключена из участия в евротурнирах, а отстранена на сезон-2022/23. Слова Чеферина имеют под собой все основания. Обойтись без участия России в мировом футболе нельзя. Истинные результаты рождаются только в конкуренции», — сказал Газзаев.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи. Неоднократно футбольной общественностью обсуждался вопрос о переходе России в Азиатскую конференцию, но он не состоялся.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) рассказали о диалоге с Международной федерацией футбола (ФИФА) и УЕФА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях