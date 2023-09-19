Газзаев: мировому футболу нельзя обойтись без России

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оценил слова главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина о том, что российские команды вернутся к соревнованиям под эгидой организации после окончания СВО, передает RT.

«Россия была не исключена из участия в евротурнирах, а отстранена на сезон-2022/23. Слова Чеферина имеют под собой все основания. Обойтись без участия России в мировом футболе нельзя. Истинные результаты рождаются только в конкуренции», — сказал Газзаев.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи. Неоднократно футбольной общественностью обсуждался вопрос о переходе России в Азиатскую конференцию, но он не состоялся.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) рассказали о диалоге с Международной федерацией футбола (ФИФА) и УЕФА.