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Месси назвал свои самые любимые блюда

Месси признался, что является фанатом сладкого

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Vasha Hunt/USA TODAY Sports/Reuters

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признался, что является фанатом сладкого, передает Toda Pasion.

«Мне нравится все сладкое, я в это влюблен. Я стараюсь есть мало, но время от времени мне это нравится», — сказал Месси.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. После 12 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Месси выступал за основную команду «Барселоны» с 2003 по 2021 год. Вместе с клубом он выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

Ранее фанаты «Атланты» скандировали имя форварда Месси во время матча с «Интер Майами».

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