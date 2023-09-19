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Надаль о возможном переходе Мбаппе в «Реал»: клуб всегда будет больше отдельного игрока

Теннисист Надаль о Мбаппе: «Реал» всегда будет больше отдельного игрока

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что хотел бы видеть Килиана Мбаппе в мадридском «Реале», передает Movistar.

«Я был бы рад, если бы Мбаппе перешел в «Реал». Мне нравится Мбаппе. Но он не обязан переходить в «Реал». И «Реал» всегда будет больше отдельного игрока», — сказал Надаль.

24 июля издание Relovo сообщило, что Мбаппе отказался переходить из «ПСЖ» в саудовский «Аль-Хиляль», несмотря на то, что клубы уже договорились о трансфере. Форвард согласился весь следующий сезон провести в «ПСЖ» на скамейке запасных в качестве наказания за тайные переговоры, которые он вел с мадридским «Реалом».

13 августа известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом команды после переговоров с руководством. Первый матч чемпионата Франции с «Лорьяном» Мбаппе пропустил, в игре с «Тулузой» он вышел во втором тайме на поле и забил мяч. Всего в текущем чемпионате Франции Мбаппе провел четыре матча, забив семь мячей.

Ранее комментатор Геннадий Орлов предположил, что «Зенит» купит Мбаппе.

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