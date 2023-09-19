Журналист Орлов раскритиковал тренера Хохлова

Спортивный журналист Геннадий Орлов заявил, что его не удивило увольнение Дмитрия Хохлова с поста главного тренера «Сочи», передает «РБ Спорт».

«Стало ли неожиданностью увольнение Хохлова? Нет, как-то у него все это выходило невзрачно. Что он хотел — ничего не понятно. Да и лицо у него не выражало ничего тренерского», — сказал Орлов.

Хохлов тренировал сочинский клуб всего несколько месяцев: он возглавил команду 10 апреля 2023 года. Под руководством специалиста «Сочи» провел 19 матчей во всех турнирах, 13 из которых клуб проиграл, пять выиграл, а один матч завершился вничью.

Хохлов, которому 47 лет, ранее тренировал волгоградский «Ротор», московское «Динамо» и «Кубань», воспитанником которой является. Также он тренировался в школе ЦСКА, за армейский клуб он выступал в футбольной карьере с 1992 по 1996 год. Также он играл за нидерландский ПСВ, испанский «Реал Сосьедад», российские «Динамо» и «Локомотив».

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