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Карпин о претензиях Абаскаля: не хотелось бы устраивать «желтуху»

Тренер Карпин допустил, что Абаскаль не владеет информацией по травме Литвинова

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил, что наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль не владеет информацией о травме полузащитника красно-белых Руслана Литвинова. Слова Карпина передает «Матч ТВ».

«Абаскаль либо намеренно вводит в заблуждение общественность, либо не владеет информацией. И то, и другое, как вы понимаете, не очень хорошо.

Еcли говорить по cущеcтву, то на вcе вопроcы, поднятые Абаcкалем, уже ответил cтарший врач cборной Владимир Хайтин. Причем он оcновывалcя не на каких-то ощущениях или cловах, а на официальной перепиcке, cущеcтвующей между врачами cборной Роccии и «Cпартака», на фактах.

Не хотелось бы устраивать «желтуху» и выкладывать все эти документы на всеобщее обозрение, это не очень этично, но, если будет необходимо, мы это обязательно сделаем», — сказал Карпин.

Абаскаль перед матчем с «Сочи» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) объяснил, почему в заявке команды на игру отсутствовал Литвинов. По его словам, «перед отправкой в сборную России у игрока было повреждение, о котором знали и говорили, тем не менее он отыграл 90 минут за национальную команду».

Старший врач сборной России Владимир Хайтин позже рассказал, что в национальной команде не получали никаких просьб и рекомендаций от клуба по футболисту. После этого Абаскаль опроверг слова врача.

Ранее Литвинов рассказал о травме.

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