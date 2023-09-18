Энберт: мне понятны эмоции Гуменника из-за запрета выступать под Rammstein

Российский фигурист, серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Александр Энберт высказался о короткой программе обладателя серебряной медали чемпионата России-2023 Петра Гуменника на контрольных прокатах в Москве. Он заявил «Газете.Ru», что сожалеет о том, что Гуменник не смог показать программу под музыку группы Rammstein, которая планировалась изначально.

«Фигурист и его тренеры вправе выбирать музыку, но, естественно, и федерация в этом принимает участие. Просто обычно участие федерации и главного тренера сборной сводится к тому, нравится музыка или нет, подходит она спортсмену или не подходит. И решается это заранее. А сейчас, по словам Петра, музыка нравилась спортсмену, тренеру и федерации — все сложилось. Вроде бы, можно было кататься, болельщикам можно было ждать эту программу на турнирах и в прокатах. Но не дождались, к сожалению.

Мне понятны эмоции Петра. После короткой программы было видно, что он расстроен. Потому что подготовить программу — огромный труд. Начиная с весны, идет подбор и компоновка музыки, работа с хореографом-постановщиком, потом — работа с хореографом, который отрабатывает программу, работа с тренером. Петр — креативный спортсмен, он наверняка потратил много эмоциональных сил на создание образа. Я уж не говорю про физические усилия. И, конечно, обидно, когда тебе за день до проката говорят, что ты не можешь с этим выступать», — сказал Энберт.

16 и 17 сентября в Москве проходили контрольные прокаты сборной России. 21-летний фигурист исполнил прошлогоднюю короткую программу, несмотря на то, что готовил к сезону новую программу под песню Rammstein. Тренер фигуриста Вероника Дайнеко отметила, что информация о нежелательном выступлении под эту группу появилась за несколько дней до контрольных прокатов, поэтому поставить новую короткую программу они не успели.

Ранее Сихарулидзе рассказал, запрещала ли ФФККР кататься Гуменнику под Rammstein.