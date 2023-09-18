В «Локомотиве» признали, что клуб зависим от Дзюбы

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что игра команды зависит от формы форварда Артема Дзюбы, передает Metaratings.Ru.

«Действительно, у нас есть Дзюба-зависимость. Он очень яркая личность. Во многом его форма влияет на нашу игру и отчасти так и есть, что побеждаем, когда у него идет игра», — сказал Тикнизян.

17 сентября «Локомотив» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил в Москве «Оренбургу» со счетом 0:2. Команда Михаила Галактионова идет на восьмом месте в турнирной таблице.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. До этого нападающий выступал в Турции за «Адану Демирспор». В начале ноября 2022 года стороны расторгли контракт.

В новом сезоне Дзюба сыграл шесть матчей в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее экс-игрок «Локомотива» отметил непродуктивность Дзюбы в игре с «Оренбургом».