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Экс-тренер «ПСЖ» рассказал, является ли он расистом

Экс-тренер «ПСЖ» Галтье: я не могу согласиться с обвинениями в расизме

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Panoramic/Global Look Press

Бывший тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье опровег обвинения в расизме, передает Onze Mondial.

«Можно критиковать то, как я работаю с командой. Можно говорить, что я — тренер оборонительного плана. Но я не приемлю, когда говорят, Кристоф Гальтье — расист. Я не могу с этим согласиться», — сказал Галтье.

Гальте до «ПСЖ» возглавлял «Ниццу». В апреле появилось электронное письмо бывшего спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье, в котором сообщается о высказываниях тренера в адрес мусульман и чернокожих игроков.

В отношении Галтье начали расследование по фактам возможной «дискриминации на работе, связанной с предполагаемой принадлежностью к расе или религии». Сам специалист ранее отверг все обвинения.

На посту наставника парижан Галтье сменил Луис Энрике. В текущем сезоне чемпионата Франции «ПСЖ» занимает пятое место, набрав 8 очков. В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Марселем». Встреча состоится 24 сентября в 21.45 по московскому времени.

Ранее в доме президента «ПСЖ» прошли обыски.

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