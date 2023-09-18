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Экс-тренер сборной России предположил, когда Овечкин завершит карьеру

Плющев заявил, что Овечкин завершит карьеру, если не сможет приносить пользу

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Reuters

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев считает, что возможное завершение профессиональной карьеры Александром Овечкиным зависит от его состояния души и физической формы. Об этом он заявил LiveResult.

«Я думаю, что игру он обманывать не будет, когда придет время, когда он больше не сможет приносить пользу команде, тогда он будет принимать это решение. Когда это будет, я не могу сказать, после того, как он побьет рекорд Гретцки или не побьет. Все зависит от его состояния души и физической формы. Как-никак, хоккей — физический вид спорта и все может быть в этой жизни. В этом возрасте даже мелкие травмы достаточно неприятны», — сказал Плющев.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее Ротенберг назвал Овечкина главным послом российского хоккея в мире.

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Хоккей. НХЛ
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