Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «Локомотива» отметил непродуктивность Дзюбы в игре с «Оренбургом»

Экс-футболист Сенников о Дзюбе: с «Оренбургом» у него не было связи с партнерами

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что в матче против «Оренбурга» нападающий команды Артем Дзюба сыграл непродуктивно. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«У Дзюбы не было связи с партнерами. Не было последней передачи. С ним очень плотно играли защитники. Он провел много времени спиной к воротам. Можно сказать, что сыграл непродуктивно», — сказал Сенников.

17 сентября «Локомотив» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил в Москве «Оренбургу» со счетом 0:2. Команда Михаила Галактионова идет на восьмом месте в турнирной таблице.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. До этого нападающий выступал в Турции за «Адану Демирспор». В начале ноября 2022 года стороны расторгли контракт.

В новом сезоне Дзюба сыграл шесть матчей в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее в «Локомотиве» назвали поражение от «Оренбурга» болезненным.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях