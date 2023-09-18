Экс-игрок «Локомотива» отметил непродуктивность Дзюбы в игре с «Оренбургом»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что в матче против «Оренбурга» нападающий команды Артем Дзюба сыграл непродуктивно. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«У Дзюбы не было связи с партнерами. Не было последней передачи. С ним очень плотно играли защитники. Он провел много времени спиной к воротам. Можно сказать, что сыграл непродуктивно», — сказал Сенников.

17 сентября «Локомотив» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил в Москве «Оренбургу» со счетом 0:2. Команда Михаила Галактионова идет на восьмом месте в турнирной таблице.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. До этого нападающий выступал в Турции за «Адану Демирспор». В начале ноября 2022 года стороны расторгли контракт.

В новом сезоне Дзюба сыграл шесть матчей в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее в «Локомотиве» назвали поражение от «Оренбурга» болезненным.