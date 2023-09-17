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Пилот «Астон Мартин» попал в серьезную аварию в ходе Гран-при «Формулы-1»

Пилот «Астон Мартин» Стролл пропустит Гран-при «Формулы-1» из-за аварии

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Caroline Chia/Reuters

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл пропустит гонку этапа Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре из-за случившейся в квалификации серьезной аварии. Об этом заявил руководитель команды Майк Крак, его слова приводятся в пресс-релизе.

«Вся команда рада, что Лэнс смог выбраться из болида после вчерашней аварии, однако он все еще ощущает последствия. Нашим приоритетом сейчас является его полное и скорейшее выздоровление», — заявил Крак.

Он отметил, что Стролл будет готовиться к Гран-при в Японии, этап состоится 23-24 сентября.

В ходе квалификации гонки, которая состоялась 16 сентября, болид канадского гонщика занесло в повороте и ударило о стену, после чего отбросило на трассу. В результате удара была разрушена большая часть левой половины машины, переднее левое колесо отлетело на несколько метров от болида. Стролл сумел самостоятельно покинуть машину. Из-за произошедшего инцидента первый сегмент квалификации организаторы завершили досрочно.

Гонка Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре состоится 17 сентября, пилоты выведут болиды на старт в 15:00 по московскому времени.

Ранее пилот «Феррари» стал лучшим в третьей практике на Гран-при Сингапура.

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