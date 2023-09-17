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Девушка-боец опубликовала фото в открытом купальнике

Девушка-боец Гонсалес выложила фотографии в купальнике

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pearlgonzalez/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Перл Гонсалес на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась с подписчиками новыми фотографиями, на которых она позирует в белом купальнике.

Девушка сидит на скамье, на ней надет белый купальник. Ее волосы распущены.

На социальные сети девушки подписаны 273 тысячи подписчиков.

37-летняя Гонсалес дебютировала в любительских смешанных единоборствах (MMA) в 2009 году. На профессиональном уровне она дралась с 2012 года. Она дебютировала в UFC 8 апреля 2017 против Синтии Кальвильо. Гонсалес проигала поединок, попавшись на болевом приеме. Следом было еще одно поражение — 7 октября 2017 года. Она дралась с Полианой Ботельо на турнире UFC 216 и проиграла бой единогласным решением судей.

Гонсалес была уволена из UFC в 2019 году После этого она выступала в промоушене Invicta Fighting Championships, в 2021 году она попробовала себя в кулачных боях, выиграв и проиграв по одному поединку. В 2023 году Гонсалес решила вновь сменить вид спорта, сосредоточившись на боксе. Свой последний поединок в MMA девушка провела 7 февраля 2020 года, в котором уступила Миранде Маверик. Тот бой прошел в Канзасе.

Ранее выступающая за Кипр экс российская прыгунья выложила фото в коротких шортах и топе.

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