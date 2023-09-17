Ставший причиной конфликта Абаскаля и сборной России Литвинов рассказал о травме

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что получил повреждение еще до осенних сборов национальной команды России, что не помешало ему при этом провести полный матч со сборной Катара. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Вроде было нормальное самочувствие, поэтому не говорил. В сборной травму не усугубил, все осталось так же. Думал, что пройдет. Но из-за того, что травма долгая, мы поговорили и решили взять паузу. На днях сделаю МРТ. Тогда будет понятно, поеду ли с командой на матч в Нижний Новгород», — заявил футболист.

Литвинов отсутствовал в заявке на матч с «Сочи» в восьмом туре Российской премьер-лиге (РПЛ). Игра прошла 16 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на счету защитника красно-белых Срджана Бабича (90+2 минута). После матча главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль заявил, что Литвинов не попал в стартовый состав из-за того, что в сборной России отыграл 90 минут в матче с национальной командой Катара, несмотря на повреждение.

Старший врач сборной России Владимир Хайтин в ответ на слова Абаскаля заявил, что сам Литвинов не выразил желания пропустить матч, а перед началом cбора проcьб и рекомендаций об отcтранении от тренировочного процеccа по Литвинову от «Cпартака» получено не было.

Ранее Абаскаль ответил на вопрос, почему он перевел в запас Литвинова.