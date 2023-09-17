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В «Спартаке» отреагировали на призыв депутата увеличить бюджет СВО за счет футболистов

Гендир «Спартака» Малышев оценил призыв депутата отдать зарплаты футболистов на СВО

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Официальный сайт футбольного клуба «Спартак-Москва»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлева, который предложил перестать финансировать отечественные футбольные клубы и направлять эти деньги на спецоперацию. Слова Малышева передает «Советский спорт».

«Предложение Госдумы отдавать зарплату футболистов на поддержку СВО? Посмотрим. Если будет такой закон, будем смотреть», — сказал Малышев.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Из-за этого Санкт-Петербург лишился права проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА в 2022 году, а Казань — Суперкубка Европы 2023 года.

С начала года сборная России провела шесть товарищеских матчей с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном, Катаром и Египтом (дважды).

Ранее Олег Малышев заявил, что «Спартак» окажет помощь нападающему Квинси Промесу в получении российского гражданства.

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