В «Спартаке» отреагировали на призыв депутата увеличить бюджет СВО за счет футболистов

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлева, который предложил перестать финансировать отечественные футбольные клубы и направлять эти деньги на спецоперацию. Слова Малышева передает «Советский спорт».

«Предложение Госдумы отдавать зарплату футболистов на поддержку СВО? Посмотрим. Если будет такой закон, будем смотреть», — сказал Малышев.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Из-за этого Санкт-Петербург лишился права проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА в 2022 году, а Казань — Суперкубка Европы 2023 года.

С начала года сборная России провела шесть товарищеских матчей с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном, Катаром и Египтом (дважды).

Ранее Олег Малышев заявил, что «Спартак» окажет помощь нападающему Квинси Промесу в получении российского гражданства.