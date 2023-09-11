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Экс вторая ракетка мира: Медведев может гордиться выходом в финал US Open

Теннисистка Пивоварова назвала финал US Open достижением для Медведева

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REUTERS/Shannon Stapleton

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова назвала выход в финал Открытого чемпионата США большим достижением для россиянина Даниила Медведева. В комментарии «Газете.Ru» она оценила его текущую форму, заметив, что у него есть хорошие перспективы в нынешнем сезоне.

«Даня хорошо себя показал, у него была удачная серия перед US Open, были непредсказуемые поражения. К счастью, он смог это переломить и показать очень достойное выступление на US Open. Финал — это тоже большое достижение. Он смог выжать из себя максимум. Не скажу, что он находился в суперформе, но тем ценнее победа, даже если учитывать, что ему меняют игру и могло быть не столь комфортно играть. При этом он воспользовался возможностями, чтобы выйти в финал.

Не скажу, что его ждали в этом финале — скорее, все ждали финала Джоковича с Алькарасом. Но Медведев совершил сенсацию, обыграл Алькараса, и думаю, что для себя он показал максимальный результат и должен этим гордиться. Это хороший результат для того, чтобы двигаться дальше», — считает Пивоварова.

В финале US Open Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. После турнира Джокович сместил испанца Карлоса Алькараса с первой строчки рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), Медведев остался третьей ракеткой планеты.

Ранее Пивоварова заявила, что матч Медведева с Алькарасом ей понравился больше, чем финал US Open.

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