Медведев взял медицинский тайм-аут после второго проигранного сета в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев после второго сета финального матча Открытого чемпионата США (US Open) против серба Новака Джоковича взял медицинский тайм-аут. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

27-летнему россиянину разминали плечо во время перерыва. После двух сетов Медведев уступает Джоковичу со счетом 3:6, 6:7 (5:7). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Открытый чемпионат США по теннису — один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся в американском городе Нью-Йорк. В 2021 году Медведев стал чемпионом US Open, одержав победу в финале именно над сербским теннисистом.

27-летний Медведев — третья ракетка мира. В текущем сезоне он завоевал пять титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее российская теннисистка проиграла парный финал US Open — 2023.