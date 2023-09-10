Пятеро россиян завоевали золотые медали в первый день чемпионата мира по самбо

В Доминиканской Республике проходит чемпионат мира по пляжному самбо, сообщает пресс-служба Международной федерации самбо.

В первый день соревнований российские спортсмены стали первыми в пяти весовых категориях.

Среди россиян победителями соревнований стали Дамир Шамсутдинов (58 кг), Шамиль Тиураев (71 кг), Антон Суровцев (88 кг), Оксана Кобелева (50 кг) и Екатерина Циберт (59).

Соревнования проходят в городе Хуан-Долио. Первенство мира пройдет с 9 по 10 сентября.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Генеральный партнер турнира – компания «Роснефть», официальный партнер – банк ВТБ.

Ранее сообщалось, что в России выпустили книгу «Команда самбо» к 85-летию отечественного вида спорта.