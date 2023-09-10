Экс-хоккеист Козлов: на Овечкине можно много заработать

Бывший хоккеист «Детройт Ред Уингс» Вячеслав Козлов предпочел российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина форварду «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«В свою команду я бы взял Овечкина, потому что на нем можно много заработать, когда он побьет рекорд Гретцки», — сказал Козлов.

На счету Овечкина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Ранее канадский новичок «Лады» оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки.