Соболенко проиграла Гауфф в финале US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко уступила в финальном матче US Open представительнице США Кори Гауфф.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 6 минут, завершилась со счетом 6:2, 3:6, 2:6.

Соболенко впервые вышла в финал US Open. На ее счету есть победа на Australian Open 2023 года. В финале она в трех сетах обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.

Для Гауфф эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема». В 2022 году она играла в финале Открытого чемпионата Франции, где уступила в двух сетах Иге Свентек из Польши.

10 сентября в 23:00 начнется финальный матч Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде, где Даниил Медведев поспорит за титул с сербом Новаком Джоковичем. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать российских спортсменов до стартов.

Ранее уроженка Москвы выиграла US Open.