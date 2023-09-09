Украина сыграла вничью с Англией в матче отбора ЧЕ-2024

В матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Англии.

Встреча в рамках группы С прошла на стадионе «Тарчиньски» во Вроцлаве и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1. В составе украинской команды забитым мячом отметился защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, ему ассистировал 24-летний защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля. В составе гостевой команды с передачи форварда мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна отличился защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер.

После этой игры англичане сохранили за собой первую строчку в группе, набрав 13 очков после пяти игр. Украина занимает второе место с семью очками после четырех матчей.

В следующей игре украинская сборная в гостях встретится с командой Италии, эта игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане 12 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Англия следующую игру в рамках отбора на Евро-2024 проведет 17 октября против итальянцев.

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