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Жена экс-владельца «Спартака» сравнила «Зенит» с сорокой-воровкой

Жена бывшего владельца «Спартака» Салихова сравнила «Зенит» с сорокой-воровкой

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Зарема Салихова, супруга экс-президента столичного «Спартака» Леонида Федуна, заявила в интервью Metaratings о том, что петербургский «Зенит» не соблюдает нормы морали при осуществлении трансферной деятельности.

По ее словам, текущая ситуация в мире характеризуется отсутствием каких-либо принципов и чистоты переходов.

«Эта новая модель поведения, увы, характерна не только «Зениту», но они в ней больше всего преуспели. Скоро у них вся скамейка запасных будет из переметнувшихся игроков.

Эдакая сорока-воровка, тащит все, что блестит, не зная зачем. Если не подойдет, то в «Сочи» отправят», — заявила Салихова.

9 сентября стало известно, что форвард столичного «Локомотива» Вильсон Изидор стал футболистом петербургского «Зенита». Клубы заключили арендное соглашение на один сезон.

Ранее Станислав Черчесов назвал Александра Мостового гением.

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