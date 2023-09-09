Игрок «Зенита» предложил докупить 30 бразильцев

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел в интервью Globo заявил, что чувствует себя очень комфортно в клубе.

По его словам, он получает удовольствие от нахождения в России.

«Я счастлив в «Зените», Санкт-Петербург — прекрасный город для жизни, ко мне здесь очень хорошо относятся. Если бы все зависело только от меня, то я бы подписал еще 30 бразильцев!» — заявил Вендел.

25-летний Вендел пропустил всю предсезонную подготовку «Зенита» к сезону-2022/23. Без него сине-бело-голубые завоевали Суперкубок России, обыграв ЦСКА в серии пенальти. Вендел мог перейти в бразильский «Фламенго», однако российский клуб не устроило предложение, которое они получили.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В прошлом сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

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