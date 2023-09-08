Головин оценил переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин оценил переход Арсена Захаряна из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад», заявив, что футболисту подходит испанский чемпионат, передает «Спорт-Экспресс».

«Я думаю, что ему подходит чемпионат Испании. Он — игрок креативного плана. Любит играть больше с мячом, больше отдавать пасы. Это характерно для испанского футбола. Арсен к этому предрасположен», — сказал Головин.

Ближайший матч «Реал Сосьедад» проведет в гостях против мадридского «Реала» 17 сентября.

В прошлом сезоне Захарян принял участие в 24 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. Команда заняла девятое место.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

Ранее в Испании рассказали, что нужно Захаряну, чтобы заиграть в Ла Лиге.