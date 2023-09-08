Cпортивные федерации Украины лишат статуса национальных за солидарность с россиянами

Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канал заявил, что спортивные федерации страны лишат статуса национальных за солидарность с Россией.

Мельничук отметил, что cпортивная федерация может быть лишена статуса национальной при совершении спортсменами, тренерами, другими членами спортивной федерации действий, которые подрывают авторитет Украины в мировом спортивном движении.

Украина ранее заявляла, что может не поехать на Олимпиаду, если к участию в Играх будут допущены атлеты из России. Премьер Украины Денис Шмыгаль утверждал, что вокруг Украины образовалась коалиция стран, которая тоже может присоединиться к бойкоту.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. Стоит отметить, что в некоторых видах спорта россияне участвуют в качестве нейтральных атлетов.

Ранее глава МОК Томас Бах оценил инициативу Украины о бойкоте Олимпиады.