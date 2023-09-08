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Футболист Головин: Дзюба и Слуцкий стали стендаперами

Футболист «Монако» Головин: форвард Дзюба и тренер Слуцкий стали стендаперами

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Футболист клуба Лиги 1 «Монако» Александр Головин признался, что не сильно следит за Российской премьер-лигой (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Слежу ли за РПЛ? Знаю, что Дзюба и Слуцкий стали стендаперами. Смотрел выпуски с ними. Мне было интересно посмотреть. Смотрю большие игры. Не сильно слежу за РПЛ», — сказал Головин.

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он тренировал с 2019 по 2022 год. В сезоне-2021/22 клуб под его руководством занял 15-е место и напрямую вылетел в Футбольную национальную лигу (ныне Первая лига), в которой последний раз выступал в сезоне 2002.

Осенью 2022 года специалист покинул пост главного тренера «Рубина». С тех пор он проявляет себя в медиапространстве как участник и ведущий различных шоу. Сейчас он ведет с форвардом московского «Локомотива» Артемом Дзюбой юморестическую передачу на YouTube.

Ранее российский тренер высказался о медийной активности Слуцкого.

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