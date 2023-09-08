США сенсационно проиграли Германии в полуфинале ЧМ по баскетболу

Сборная Германии и Сербии сыграют в финале чемпионата мира по баскетболу.

В полуфинале немецкая сборная обыграла национальную команду США. Встреча завершилась со счетом 113:111. Сербия в матче за выход в финал взяла верх над командой Канады. Игра, в которой сербы вели на протяжении всего поединка, завершилась со счетом 95:86.

Чемпионат мира проходит на территории трех государств — Индонезии, Японии и Филиппин — и продлится до 10 сентября.

Действующими чемпионами мира являются испанцы, одолевшие в финальном матче чемпионата мира 2019 года Аргентину (95:75). Наиболее титулованными сборными чемпионатов мира являются команды США и Югославии, которые по пять раз выигрывали турнир. СССР трижды брал высшие награды турнира (1967, 1974 и 1982).

Российская сборная участвовала в финалах дважды. В 1994 году Россию разгромила в решающем матче сборная США (137:91), в 1998 году Россия уступила в финале Югославии (64:62).

Сборные Германии и Сербии еще не выигрывали мировые чемпионаты. У Германии в активе одна бронза, сербы имеют в копилке серебряную награду.

Ранее капитан сборной Франции раскритиковал баскетбольную федерацию за отказ от игроков из России.