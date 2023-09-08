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Чемпион ОИ Траньков о побеге Горбачевой: у меня очень много вопросов к ее родителям

Чемпион ОИ Траньков заявил о вопросах к родителям фигуристки Горбачевой

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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков в интервью шоу «ОК! На связи» прокомментировал исчезновение российской фигуристки Алины Горбачевой.

«У меня очень много вопросов к родителям этой девочки. И они у меня возникли не сейчас, а год назад, когда я прочитал, что она живет с тренером. Для меня уже тогда был вопрос — а где там опека, куда она смотрит, и как это так, почему маленький ребенок — потому что там тренер-то тоже юная очень девчонка», — заявил Траньков.

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, перед этим поссорившись со своим тренером Софьей Федченко. Спортсменка проживает вместе с ней в одной квартире.

Спортсменку искали в районе Покровской набережной. Также водолазы изучили водоем. Позже появились записи с камеры видеонаблюдения одного из столичных кафе, где была запечатлена Горбачева. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что фигуристка была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров.

Ранее спортивный психолог объяснила побег Горбачевой.

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