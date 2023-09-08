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В РФС назвали количество болельщиков, которые будут поддерживать Россию на матче с Катаром

РФС: около 900 российских болельщиков ожидается на матче Россия — Катар

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) сообщили, что на матче Россия — Катар будут присутствовать около 900 болельщиков российской национальной команды. Слова представителя РФС передает РИА Новости.

«На матче в Катаре ожидается порядка 900 болельщиков сборной России», — сказали в РФС.

11 сентября олимпийская сборная Египта и России проведут в Суэце повторный поединок. 12 сентября Россия сыграет в Дохе с Катаром.

Напомним, что 7 сентября российская сборная сыграла вничью с олимпийской командой Египта.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-футболист Александр Мостовой заявил, что сборная смотрелась печально в матче с Египтом.

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