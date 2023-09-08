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Кокорин рассказал, как состоялось его возвращение в «Арис»

Футболист Кокорин заявил, что его переход в «Арис» произошел в последний момент

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arisfc.com

Российский форвард Александр Кокорин рассказал о своем возвращении в кипрский «Арис». Его слова передает «Чемпионат».

«С «Арисом» постоянно были на связи. Со многими ребятами. Я поздравлял Алексея Николаевича (Шпилевского) с победами в еврокубках, а он интересовался моими новостями. Вариант с моим переходом в «Арис» не отпадал, но определенности не было. Можно сказать, все решилось в последние часы», — сказал Кокорин.

«Арис» арендовал Кокорина 5 сентября. Прошлым летом «Фиорентина» отдала 32-летнего россиянина кипрскому клубу в аренду сроком на один год. Всего в минувшем сезоне нападающий принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали чемпионата. Также он был признан лучшим футболистом турнира.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также форвард в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

Ранее футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди заявил, что Кокорин не реализовал потенциал.

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