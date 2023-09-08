Футболист «Енисея» Ланин продолжит карьеру в «Торпедо»

Московский футбольный клуб «Торпедо» пополнится полузащитником «Енисея» Олегом Ланиным. Об этом сообщает Legalbet.

Ланину 27 лет. Он выступает за «Енисей» с 2019 года. Всего за красноярскую команду он провел 173 встречи, в которых ему удалось забить один гол и сделать одну результативную передачу. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ланина составляет €550 тыс. Его текущий контракт с «Енисеем» рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне он не отметился результативными действиями. Ранее он выступал за самарские «Крылья Советов», калининградскую «Балтику», подмосковные «Химки» и молодежную команду «Краснодара». Ланин выступал за сборную России U-21.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев принял решение завершить карьеру.