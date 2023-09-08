Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Футболист «Енисея» Ланин продолжит карьеру в «Торпедо»

Legalbet: полузащитник Ланин переходит из «Енисея» в «Торпедо»

close
100%
РИА Новости

Московский футбольный клуб «Торпедо» пополнится полузащитником «Енисея» Олегом Ланиным. Об этом сообщает Legalbet.

Ланину 27 лет. Он выступает за «Енисей» с 2019 года. Всего за красноярскую команду он провел 173 встречи, в которых ему удалось забить один гол и сделать одну результативную передачу. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ланина составляет €550 тыс. Его текущий контракт с «Енисеем» рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне он не отметился результативными действиями. Ранее он выступал за самарские «Крылья Советов», калининградскую «Балтику», подмосковные «Химки» и молодежную команду «Краснодара». Ланин выступал за сборную России U-21.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев принял решение завершить карьеру.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях