Футболиста «Спартака» могут дисквалифицировать на полгода

Футболист московского «Спартака» Михаил Игнатов на следующей неделе может быть дисквалифицирован на полгода из-за спора с бывшим агентом Александром Маньяковым. Об этом сообщила «Матч ТВ» юрист полузащитника Ирина Бжезовская.

«Пока дело в cвое время раccматривалоcь в Мытищинcком cуде, Маньяков обратилcя в палату РФC по разрешению cпоров c новым заявлением. В нем говоритcя, что мы допуcтили нарушение регламента РФC по разрешению cпоров тем, что обратилиcь в cуд общей юриcдикции c заявлением о принятии обеcпечительных мер», — cказала адвокат.

По словам Бжезовской, Маньяков заявил о повторном нарушении регламента и потребовал дисквалифицировать футболиста на полгода, палата РФС это заявление сначала приостановила, но через неделю может провести слушание.

В 2020 году футболист и Маньяков заключили агентский договор, но спустя один год спартаковец расторг контракт. Агент обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) и требовал с Игнатова 9,5 млн рублей. Маньяков проиграл дело, но комитет по статусу футболистов встал на его сторону. Теперь комитет РФС отклонил жалобу спортсмена.

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