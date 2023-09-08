Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Футболиста «Спартака» могут дисквалифицировать на полгода

Юрист Бжезовская заявила о риске дисквалификации Игнатова за спор с агентом

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Футболист московского «Спартака» Михаил Игнатов на следующей неделе может быть дисквалифицирован на полгода из-за спора с бывшим агентом Александром Маньяковым. Об этом сообщила «Матч ТВ» юрист полузащитника Ирина Бжезовская.

«Пока дело в cвое время раccматривалоcь в Мытищинcком cуде, Маньяков обратилcя в палату РФC по разрешению cпоров c новым заявлением. В нем говоритcя, что мы допуcтили нарушение регламента РФC по разрешению cпоров тем, что обратилиcь в cуд общей юриcдикции c заявлением о принятии обеcпечительных мер», — cказала адвокат.

По словам Бжезовской, Маньяков заявил о повторном нарушении регламента и потребовал дисквалифицировать футболиста на полгода, палата РФС это заявление сначала приостановила, но через неделю может провести слушание.

В 2020 году футболист и Маньяков заключили агентский договор, но спустя один год спартаковец расторг контракт. Агент обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) и требовал с Игнатова 9,5 млн рублей. Маньяков проиграл дело, но комитет по статусу футболистов встал на его сторону. Теперь комитет РФС отклонил жалобу спортсмена.

Ранее экс-вратарь «Локомотива» объяснил отсутствие результата у «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях