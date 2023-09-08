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Экоактивист приклеил себя к полу на полуфинале US Open

Полуфинальный матч US Open был прерван из-за протеста на трибунах

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Wolfgang Kumm/Global Look Press

Экоактивист приклеил себе ноги к полу во время полуфинального матча Открытого чемпионата США (US Open) между чешкой Каролиной Муховой и американкой Кори Гауфф. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Экоактивисты по ходу встречи устроили протест и тем самым прервали матч. В начале второй партии с трибун начала раздаваться крики. Как позже выяснилось, что это были три человека, протестующие против изменения климата.

На текущий момент счет 6:4, 3:2 в пользу Гауфф.

Победитель матча в финале турнира встретится с сильнейшей в паре Арина Соболенко (Белоруссия) — Мэдисон Кис (США).

Открытый чемпионат США по теннису — один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся в американском городе Нью-Йорк. Действующим чемпионом US Open является Ига Свентек из Польши. Финальный матч этого сезона будет сыгран 10 сентября.

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