Менеджер Стипиди: вся карьера Кокорина была отдана не футболу, а финансам

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди считает, что форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин не реализовал потенциал. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Тысячу раз можно говорить, что Кокорин не реализовал свой большой талант, и я здесь согласен. Человек, который был рядом с Кокориным и вел его, или недопонимал ситуацию, или очень сильно закайфовал от того, что на этом игроке можно зарабатывать неплохие деньги.

Когда из «Динамо» Кокорин уходил в «Анжи», туда-сюда… Я так понимаю, вся карьера Кокорина была отдана не футболу, а финансам. Иначе я не могу объяснить действия Кокорина и его агента, почему все так происходило», — заявил Стипиди.

«Арис» арендовал Кокорина 5 сентября. Прошлым летом «Фиорентина» отдала 32-летнего россиянина кипрскому клубу в аренду сроком на один год. Всего в минувшем сезоне нападающий принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали чемпионата. Также он был признан лучшим футболистом турнира.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также форвард в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

Ранее Юрий Семин объяснил, почему Кокорин ушел из «Фиорентины».