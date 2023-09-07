Экс-вторая ракетка мира заявила, что впечатлена игрой Медведева с Рублевым

Российская теннисистка, экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высказалась о победе Даниила Медведева над соотечественником Андреем Рублевым в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Она заявила «Газете.Ru», что впечатлена игрой Медведева.

«Игра Медведева очень впечатлила, он играл остро, активно, было много долгих розыгрышей, стабильная игра на задней линии. Андрей никак не мог его пробить, Медведев осьминогом передвигался по задней линии и все доставал. Он молодец, хорошо отыграл, выдержал это испытание», — сказала Пивоварова.

Медведев одержал победу над Рублевым в трех сетах — 6:4, 6:3, 6:4. При этом в заключительном гейме Андрей сумел отыграть четыре матчбола, но все же не смог перевернуть ход встречи. В полуфинале Медведев сыграет с первой ракеткой планеты испанцем Карлосом Алькарасом, который, в свою очередь, выбил из борьбы немца Александра Зверева. Матч между Медведевым и Алькарасом состоится в пятницу, 8 сентября, и начнется не раньше 22:00 по московскому времени.

Ранее теннисист Кафельников заявил, что Медведев и Алькарас будут играть в одинаковых условиях.