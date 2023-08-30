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Гладилин: Денисов и Фомин — не те, кто могут заиграть в Европе

Тренер Гладилин не считает, что футболисты Денисов и Фомин заиграют в Европе

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию об интересе к игроку красно-белых Даниилу Денисову и динамовцу Даниилу Фомину со стороны клубов французской Лиги 1. Специалист заявил «Газете.Ru», что не считает их футболистами, которые могут заиграть в Европе, поскольку они не являются лидерами своих команд.

«Это не такие игроки, которые могут заиграть. И тот, и другой не являются ведущими игроками команд. Не знаю, может, у них менеджеры хорошо работают, агенты. Ребята добротные, но не сказать, что это лидеры или звезды», — заметил Гладилин.

Интересы обоих футболистов представляет агент Александр Маньяков. Он, в свою очередь, назвал неверными слухи об интересе к футболистам из «Европы». Сообщалось при этом, что «Лилль» готов предложить за Денисова €11 млн.

Накануне в кубковом матче «Спартак» победил «Динамо» со счетом 4:1, при этом свои четыре мяча красно-белые забили уже к 25-й минуте. Дубль оформил Александр Соболев, по голу забили Антон Зиньковский и дебютант Срджан Бабич. «Динамо» ответило голом Муми Нгамалё во втором тайме. И Денисов, и Фомин приняли участие в игре.

Ранее экс-тренер сборной России назвал главную проблему «Динамо» в матче со «Спартаком».

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