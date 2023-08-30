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Экс-тренер сборной России назвал главную проблему «Динамо» в игре со «Спартаком»

Тренер Игнатьев считает, что «Динамо» проиграло «Спартаку» из-за психологии

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев назвал основную причину поражения «Динамо» от «Спартака» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Специалист заявил «Газете.Ru», что главная проблема бело-голубых кроется в психологии.

«Думаю, главная проблема — настрой и психология. Ведь до этого «Динамо» играло с ЦСКА и, уступая в первом тайме, выиграли в конце концов. Здесь была схожая картина. У «Динамо» больше возможностей, чем оно выдает на-гора. Оборона не есть цемент, на котором выстраивается здание. Чтобы здание под названием «Динамо» не шаталось, а твердо стояло на протяжении длительного времени, нужно решать проблемы. Повторюсь, ошибки, которые они допускали в обороне, на мой взгляд, даже в юношеской команде считаются плохим знаком. А в целом, игра была очень интересная, насыщенная, было много моментов, во втором тайме динамовцы заметно прибавили. Такие игры украшают наш футбол», — резюмировал Игнатьев.

«Спартак» победил «Динамо» со счетом 4:1, при этом свои четыре мяча красно-белые забили уже к 25-й минуте. Дубль оформил Александр Соболев, по голу забили Антон Зиньковский и дебютант Срджан Бабич. «Динамо» ответило голом Муми Нгамалё во втором тайме.

Ранее экс-форвард «Динамо» Булыкин назвал матч со «Спартаком» показательным для тренерских штабов обеих команд.

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