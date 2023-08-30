Булыкин: «Спартак» вышел играть с «Динамо» на результат

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о разгромном поражении бело-голубых от столичного «Спартака» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Он заявил «Газете.Ru», что красно-белые хорошо настроились на игру, а тренерский штаб «Динамо» пошел по пути экспериментов.

«Очень хороший настрой был у «Спартака», а у «Динамо» ошибки в обороне оказались голевыми и предопределили исход матча. Даже с 0:2 тяжело отыграться, а с 0:4 — практически нереально. Можно сказать, что «Динамо» решило поэкспериментировать, а «Спартак» вышел на игру, чтобы получить результат и порадовать своих болельщиков после предыдущих неудачных игр», — считает Булыкин.

«Спартак» победил «Динамо» со счетом 4:1, при этом свои четыре мяча красно-белые забили уже к 25-й минуте. Дубль оформил Александр Соболев, по голу забили Антон Зиньковский и дебютант Срджан Бабич. «Динамо» ответило голом Муми Нгамалё во втором тайме. После этого матча «Спартак» набрал девять очков и оторвался от идущего вторым в группе D «Динамо» на пять баллов.

Ранее ветеран «Спартака» заявил, что тренер «Динамо» Личка исчерпывающе высказался о матче.