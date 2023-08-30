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Экс-футболист сборной России рассказал, почему иностранцы приезжают в РПЛ

Экс-футболист сборной России Нигматуллин: легионеры приезжают в РПЛ за деньгами

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ruslannigmatullin/VK

Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что легионеры приезжают в Российскую премьер-лигу (РПЛ) за деньгами, передает Metaratings.

«Понимаю ли мотивацию иностранцев все еще приезжать в РПЛ? Заработок денег. Некоторым футболистам удается уехать отсюда даже на более жирный контракт, как Малкому, например», — сказал Нигматуллин.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

После пяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидируют сразу два клуба — «Урал» и «Краснодар». У команд по 13 набранных очков. Следом идут «Динамо» и «Зенит», имеющие в своем активе по 10 очков. У ЦСКА и «Спартака» на одно очко меньше.

Ранее в Италии заявили, что уровень РПЛ вырос.

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Футбол. Чемпионат России
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