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В ФТР оценили старт Медведева на US Open

Вице-президент ФТР Селиваненко: Медведев провел первый круг US Open на классе

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Toby Melville/Reuters

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко заявил, что Даниил Медведев провел матч первого круга US Open против венгра Аттила Балажа на классе, передает Vprognoze.ru.

«Даниил свой матч первого круга провел на классе, не дав сопернику шансов зацепиться. Оптимальный результат на старте одного из главных турниров года», — сказал Селиваненко.

Матч закончился победой россиянина со счетом 6:1, 6:1, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. Венгерского теннисиста нет в рейтинге ATP. Он участвует в соревнованиях по «специальному рейтингу», который был создан для игроков, которые долгое время не имели возможности выступать.

Медведев во втором туре встретится с победителем пары Мак Перселл — Кристофер О'Коннелл.

Ранее Медведев раскрыл правду о психологическом состоянии перед US Open.

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