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Ташуев рассказал о причинах отставки из «Ахмата»

Тренер Ташуев заявил, что расстался с руководством «Ахмата» в добрых отношениях

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о причинах ухода из грозненского клуба. В интервью «Газете.Ru» он констатировал, что команда столкнулась с рядом неудач, и одной из причин провала в текущем сезоне стал высокий травматизм игроков.

«К сожалению, у нас все упало в корзину неудач. В конце прошлого сезона и перед сборами был высокий травматизм. В итоге сейчас руководство приняло решение встряхнуть команду. Я уважаю решение руководства, мы расстались в хороших отношениях. Атмосфера была доброжелательная, никаких конфликтов», — сказал Ташуев.

Специалист подчеркнул, что за время работы в «Ахмате» он сумел изменить ментальный настрой футболистов. И это подмечали, в том числе, и сотрудники клуба, работающие уже давно.

«Важно, что удалось изменить ментальную составляющую команду. Мне над этим пришлось много работать, ставить максимально большие цели. Даже менеджеры, которые давно в клубе работают, говорили, что мне это удалось. Очень важно изменить психологию человека так, чтобы он ставил перед собой высокие цели. Это основные изменения в сильную сторону. И мы по итогам сезона с большим отрывом заняли первое место по соотношению бюджета клуба и набранных очков.

Мы хорошо поработали на зимних сборах, команда была очень хорошо готова физически. Многие ребята уже поняли, какой футбол я хочу видеть. Даже когда выпали ведущие футболисты, вышли резервисты и где-то выглядели даже лучше, они были злые и голодные, ряд матчей мы выиграли с крупным счетом. Так что работа на сборах была очень качественной. А вот летние сборы, к сожалению, не удались. Для меня летние сборы вообще фундаментальны, очень важен тренировочный процесс, подготовка», — заключил тренер.

Сергей Ташуев возглавил «Ахмат» перед началом сезона-2022/23, под его руководством команда заняла пятое место по итогам прошлого розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ), что стало лучшим результатом в истории грозненцев. Однако в текущем сезоне после ряда неудачных матчей специалист был отправлен в отставку.

Ранее Ташуев назвал триллером матч «Ахмата» с ЦСКА.

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