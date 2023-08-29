Фигуристка Скопцова о Горбачевой: не устраивайте травлю в сторону Алины, это еще ребенок

Российская фигуристка Анастасия Скопцова в своем Telegram-канале призвала воздержаться от травли пропавшей фигуристки Алины Горбачевой.

«Хотела бы попросить вас не устраивать травлю в сторону Алины и не поддаваться общественному порицанию! Не забывайте, что это еще ребенок! Который, скорее всего, находится в сложной психологической ситуации на фоне высоких нагрузок. Будьте добрее. Быть спортсменом — это не только медали и победы», — написала Скопцова.

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Больше она в поле зрения не появлялась.

Полиция и водолазы закончили поиски тела Горбачевой в районе Покровской набережной, где не обнаружили фигуристку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи Горбачевой. Спортсменка была замечена в кафе на Волоколамском шоссе, кассир которого подтвердила, что Алина заходила в заведение.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми. В 2020 спортсменка стала бронзовым призером Спартакиады учащихся России. Также она является серебряным призером первенства России (2021), бронзовым призером первенства страны (2022) и победительницей соревнований на призы ФФКК Санкт-Петербурга (2022).

Ранее сообщалось, что глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о пропаже фигуристки Горбачевой.