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Игрок «Спартака» назвал причину ошибок команды в последних матчах

Игрок «Спартака» Умяров заявил, что к ошибкам команды приводит атакующий стиль

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отметил, что команда не хочет закрываться после появления ошибок в последних матчах сезона. Его слова передает клубная пресс-служба.

«Думаю, одна из основных причин — ярко атакующий стиль футбола, в который мы сейчас играем. Команда много забивает, и при этом также случаются моменты, приводящие к пропущенным голам. Да, кто-то может назвать такой футбол рискованным, но тренер не хочет, чтобы мы закрывались или выходили на поле с боязнью ошибиться. Конечно, при этом мы должны стараться действовать более надежно во всех линиях», — сказал Умяров.

6 августа «Спартак» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Ахматом» 0:0. Это уже третий подряд матч красно-белых без побед.

После шести туров РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля делят шестое место в турнирной таблице с ЦСКА (по 10 очков). Первое место занимает «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 14 очков. На одно меньше у «Зенита» и «Урала».

Ранее экс-игрок «Спартака» объяснил неудачи команды.

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