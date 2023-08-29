Газзаев: если поменять Абаскаля на Юрана, то «Спартак» будет бороться за золото

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал московский «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля за отсутствие стиля. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Характер тренера обычно передается футболистам. И если, допустим, сейчас поменять местами Абаскаля и Юрана, то «Спартак» будет бороться за золото, а «Пари НН» — за выживание.

У «Спартака» уже второй год нет игры! У команды, которая претендует на титул, должен быть свой стиль. Вспомните «Спартак» Романцева, «Локомотив» Семина, ЦСКА Газзаева. У «Зенита» Семака есть свое лицо. А у нынешнего «Спартака» нет! Все размыто!», — сказал Газзаев.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

26 августа «Спартак» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Ахматом» 0:0. Это уже третий подряд матч красно-белых без побед.

Ранее Мостовой назвал тренера «Спартака» Абаскаля ноунеймом.