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Газзаев: если поменять Абаскаля на Юрана, то «Спартак» будет бороться за золото

Газзаев заявил, что у «Спартака» второй год нет игры

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал московский «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля за отсутствие стиля. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Характер тренера обычно передается футболистам. И если, допустим, сейчас поменять местами Абаскаля и Юрана, то «Спартак» будет бороться за золото, а «Пари НН» — за выживание.

У «Спартака» уже второй год нет игры! У команды, которая претендует на титул, должен быть свой стиль. Вспомните «Спартак» Романцева, «Локомотив» Семина, ЦСКА Газзаева. У «Зенита» Семака есть свое лицо. А у нынешнего «Спартака» нет! Все размыто!», — сказал Газзаев.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

26 августа «Спартак» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Ахматом» 0:0. Это уже третий подряд матч красно-белых без побед.

Ранее Мостовой назвал тренера «Спартака» Абаскаля ноунеймом.

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