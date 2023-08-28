В Госдуме считают, что украинская легкоатлетка выкрикнула лозунг националистов из-за страха

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала то, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих произнесла националистический лозунг после победы в прыжках в высоту на чемпионате мира. Слова Журовой передает ТАСС.

«Мы-то знаем контекст этой фразы, и мы помним, как ее загнобили, когда она стояла рядом с Ласицкене. Потом ее столько склоняли, и сейчас у девчонки нет никакого выхода. Тут даже сложно на нее обижаться, ей жить на Украине. Я уверена, что она боится за себя», — сказала Журова.

Напомним, после победы она подошла к трибуне, где находилась Татьяна Степанова, тренер Магучих. Степанова выкрикнула лозунг «слава Украине», на что Ярослава ответила «героям слава». Этот момент попал в трансляцию.

Магучих является бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года, чемпионкой мира 2023 года, чемпионкой Европы 2022 года, чемпионкой мира в помещении 2022 года, двукратной чемпионкой Европы в помещении (2021, 2023), серебряной призеркой чемпионата мира (2019, 2022), чемпионкой Украины 2021 года.

В августе 2022 года олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что Магучих отреклась от нее после беседы с определенными структурами Украины.

Ранее Журова отреагировала на отказ в выдаче британской визы российскому футболисту Магомеду Оздоеву.