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Мостовой об уходе Карраскаля в «Динамо»: в ЦСКА играть вообще некому

Экс-игрок сборной России Мостовой заявил, что хавбек Карраскаль усилит «Динамо»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что для него было очевидно, что легионеры Хесус Медина и Хорхе Карраскаль не задержатся надолго в московском ЦСКА, а также связал их уход с трудностями во взаимоотношениях с главным тренером армейцев Владимиром Федотовым. Его слова приводит Telecomasia.net.

«Наверное, оба были в непростых отношениях с Федотовым. Что-то пошло не так. Но «Динамо» приобрело хорошего футболиста, уровень у него есть, сто процентов усилит команду. А в ЦСКА пока непонятно, как и что будет. Там вообще играть некому», — заявил Мостовой.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Карраскаль принял участие в 37 матчах, забив семь мячей и отдав две результативных передач. По ходу сезона у полузащитника возникало недопонимание с главным тренером команды Владимиром Федотовым, однако позднее столичный клуб объявил, что все недомолвки между специалистом и легионером остались в прошлом. В сезоне-2023/24 на поле в составе ЦСКА Карраскаль не выходил.

Карраскаль перешел в ЦСКА на правах аренды в феврале 2022 года из аргентинского «Ривер Плейта» и подписал полноценное соглашение с ЦСКА перед стартом сезона-2022/23. В составе армейского клуба хавбек стал серебряным призером РПЛ прошлого сезона и обладателем Кубка России.

Хавбек Медина в летнее трансферное окно перешел в московский «Спартак».

Ранее уход Карраскаля в «Динамо» назвали сумасшедшей сделкой для ЦСКА.

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