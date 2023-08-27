Экс-чемпион мира Брудов предсказал следующего соперника Усика

Бывший временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Валерий Брудов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что после победы над британцем Даниэлем Дюбуа украинский тяжеловес Александр Усик может провести бой против Тайсона Фьюри.

«Мне очень импонирует Александр Усик как боксер, рад, что он продолжил свою беспроигрышную серию.

Бой Фьюри и Усика? Сами боксеры и их представители должны решать этот вопрос, я думаю, что рано или поздно этот бой все-таки состоится. Он будет интересен и зрителям, и, наверняка, самим спортсменам», — заявил Брудов.

Бой между Усиком и Дюбуа, прошедший 26 августа во Вроцлаве, состоялся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжелом весе.

Усик выиграл 21-й проведенный бой на профессиональном ринге, ни разу не проиграв в своей карьере. На счету Дюбуа 19 побед в 21 поединке.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее Константин Цзю назвал Александра Усика сильнейшим боксером мира в тяжелом весе.