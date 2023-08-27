Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-чемпион мира Брудов предсказал следующего соперника Усика

Экс-чемпион мира Брудов заявил, что рад победе Усика над Дюбуа

close
100%
Kacper Pempel/Reuters

Бывший временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Валерий Брудов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что после победы над британцем Даниэлем Дюбуа украинский тяжеловес Александр Усик может провести бой против Тайсона Фьюри.

«Мне очень импонирует Александр Усик как боксер, рад, что он продолжил свою беспроигрышную серию.

Бой Фьюри и Усика? Сами боксеры и их представители должны решать этот вопрос, я думаю, что рано или поздно этот бой все-таки состоится. Он будет интересен и зрителям, и, наверняка, самим спортсменам», — заявил Брудов.

Бой между Усиком и Дюбуа, прошедший 26 августа во Вроцлаве, состоялся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжелом весе.

Усик выиграл 21-й проведенный бой на профессиональном ринге, ни разу не проиграв в своей карьере. На счету Дюбуа 19 побед в 21 поединке.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее Константин Цзю назвал Александра Усика сильнейшим боксером мира в тяжелом весе.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях